Die SVP: eine Partei ohne Plan

Da ist die Sache mit der Findungskommission.

Der oberste Fahnder nach einem neuen SVP-Präsidenten ist landesabwesend. Caspar Baader, einst knallharter Fraktionschef, weilt seit bald zwei Wochen in Asien. Er macht Ferien. Ohne Internet. «Ich bin weg», sagte er noch ins Telefon.

In den nächsten Tagen will Baader in die Heimat zurückkehren und sich um die Suche nach einem Nachfolger für Albert Rösti kümmern. Wenn die Findungskommission kommende Woche zur ersten Sitzung zusammentritt, wird sie trotzdem nicht vollzählig sein. Nationalrat Jean-Pierre Grin hat sich entschuldigen lassen. Grin, dem als einzigem Vertreter der Romandie in der ­Findungskommission eine wichtige Funktion zukommt, befindet sich die nächsten Tage im Ausland. Auf den Kanarischen Inseln. Ferienhalber.