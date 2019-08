Passagier nicht gesichert: Vergesslicher Deltapilot verurteilt

Der Traum vom Fliegen wurde für den amerikanischen Touristen zum Albtraum. Denn es geschah etwas Unglaubliches: Als der Tourist letzten Oktober bei Interlaken im Berner Oberland zu einem Tandemflug mit dem Deltasegler startete, vergass der Pilot, ihn zu sichern. Um nicht in die Tiefe zu stürzen, musste sich der Amerikaner rund zweieinhalb Minuten lang mit den Händen an der Lenkstange des Seglers und am Körper des Piloten festklammern. Wäre ihm die Kraft ausgegangen, er wäre heute wohl tot.