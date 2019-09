Politiker sprechen sich gegen Lauber aus

Zeitgleich wie die Gerichtskommission in Bern trafen sich in Luzern die höchsten Vertreter der Schweizer Strafverfolgung an einer Fachtagung. Als am Mittag der Entscheid aus Bern die Runde machte, wurde es im Konferenzsaal emotional: «Ich bin schockiert über diese Nachricht», sagte Fabien Gasser, Präsident der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SKS). Es sei klar im Interesse der kantonalen Staatsanwaltschaften, dass Lauber bleibe. Der Applaus war gross. Auch als dann am Nachmittag Bundesanwalt Michael Lauber selbst auftrat. Er bedankte sich für den warmen Empfang. Und fügte hinzu: «Heute war es nicht immer so warm.»

Kein Nachfolger in Sicht

Der Entscheid bedeutet einen Kurswechsel der Kommission. Noch vor wenigen Wochen erklärte der für das Wahlgeschäft zuständige SP-Nationalrat Matthias Aebischer, die Kommission komme aus juristischen Gründen wohl nicht um eine Wahlempfehlung Laubers herum. Nun gelangte die Kommission zur Ansicht, dass die Bedingungen für eine gegenteilige Empfehlung doch gegeben seien – sprich, dass Lauber seine Amtspflichten «grob fahrlässig» und «schwer» verletzt haben könnte.

Ausschlaggebend waren laut Aebischer zwei Beschlüsse des Bundesstrafgerichts vom Juni. Darin erklärte das Gericht Lauber in zwei Fifa-Strafverfahren für befangen und setzte ihn in den Ausstand. Dies, weil sich Lauber mehrmals informell mit Fifa-Präsident Gianni Infantino getroffen hatte, ohne dass diese Treffen in den Akten festgehalten wurden. Damit habe Lauber die Strafprozessordnung verletzt, so das Gericht.

Die Kommission kam zum Schluss, dass Lauber seine Pflichten «grob fahrlässig» und «schwer» verletzt haben könnte.

Für die obersten Strafverfolger der Kantone überwiegt bezüglich Lauber dennoch das Positive. Endlich zögen Bund und Kantone in der Strafverfolgung am selben Strick, hiess es an der Konferenz in Luzern. «Es ist noch nie so gut gelaufen wie heute», meinte beispielsweise Michel-André Fels, Generalstaatsanwalt des Kantons Bern. Lauber habe die Strafverfolgung weitergebracht und Gräben zugeschüttet, fügte Beat Oppliger, Leitender Staatsanwalt des Kantons Zürich, hinzu.

Die Kaderleute der kantonalen Strafverfolgung sind um den Ruf der Schweiz besorgt. Dieser Zeitung sagten SKS-Präsident Gasser, der oberste Aargauer Strafverfolger Philipp Umbricht sowie sein Basler Amtskollege Alberto Fabbri gemeinsam: «Sollte der amtierende Bundesanwalt tatsächlich abgewählt werden, obwohl er erfolgreich die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung auf nationaler Ebene weitergebracht hat, wäre dies national wie auch international kein gutes Zeichen.»