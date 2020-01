Ringier kehrt in den Verlegerverband zurück

Das Ziel müsse ein Single Sign On sei. Wer Medienprodukte konsumieren wolle, müsse sich nur einmal einloggen. Der Kunde wolle sich einfach, schnell und sicher auf den Portalen bewegen. Das Vertrauen sei dabei die wichtigste Währung, wie das Beispiel von Facebook bei Cambridge Analytica gezeigt habe. Die Verleger seien in sehr engem Kontakt mit dem Eidgenössischen Datenschützer Adrian Lobsiger.

Supino begrüsst Rückkehr

Verlegerpräsident Pietro Supino zeigte sich sehr erfreut über die Rückkehr von Ringier in den Verband. Alexander Theobald, der am 1. April 2020 das Amt des CEO Ringier Axel Springer Schweiz übernehmen wird, werde in die Gremien des Verlegerverbandes einziehen.

Ringier war Mitte August 2015 verärgert aus dem Verband Schweizer Medien ausgetreten. Anlass für den Streit war die Werbeallianz Admeira, die Ringier mit der SRG und der Swisscom eingegangen war. Der VSM hatte damals faktisch ein Werbeverbot für die SRG gefordert.

Supino: Qualität der Medien überlebenswichtig

In Zeiten eines Überangebots an Medien wird die Qualität nach den Worten von Pietro Supino überlebenswichtig. Die Medien müssten besser und professioneller werden, als sie es in der Vergangenheit gewesen seien.

Es gelte, noch konsequenter zwischen Berichterstattung und Meinung zu trennen, sagte Supino am Mittwoch an der Dreikönigstagung. Die Medien müssten den Nutzwert für die Leserschaft erhöhen, indem sie darstellten, was institutionelle Nachrichten konkret für sie bedeuteten.

Pietro Supino, Präsident Verband Schweizer Medien sowie Verleger und Präsident der TX Group AG, spricht an der Dreikönigstagung in Zürich am 8. Januar 2020. Bild: Gaetan Bally, Keystone

«Wir müssen eigenständiger auswählen, tiefer bohren und unterschiedlichen Gesichtspunkten mehr Raum geben», sagte Supino weiter. Die Konzentration auf echte Mehrwerte, die Nutzung neuer Technologien und die Fähigkeit zu Kooperationen seien Voraussetzung dafür, dass die Bezahlmedien überleben könnten.