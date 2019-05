Saudis halten Schweizer Geschäftsmann fest

Ein Schweizer darf seid rund zweieinhalb Jahren Saudiarabien nicht verlassen. Das Aussendepartement (EDA) gewähre dem betroffenen Schweizer Bürger ununterbrochen konsularischen Schutz, seit es von seiner Verhaftung im September 2016 erfahren habe, schreibt der Bundesrat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss. Es stehe in engem Kontakt mit dem Betroffenen und seinen Vertretern.