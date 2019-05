Schweiz auf schwarzer Liste wegen Arbeitnehmerschutz

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schreibt auf Anfrage, es habe die Auflistung der Schweiz in der «Longlist» der ILO zur Kenntnis genommen. Die Liste wird an der ILO-Konferenz behandelt, die am 10. Juni in Genf beginnt. Dort wird entschieden, ob die Schweiz auch auf die «Shortlist» mit 25 Ländern kommt. Die Schweiz würde in diesem Fall gerügt und aufgefordert, etwas gegen den Missstand zu unternehmen.

Peinlich für die Schweiz

Ob die Schweiz auf dieser Liste figuriere, werde erst zu Beginn der Konferenz bekannt, schreibt das Seco. Werde sie aufgeführt, würde der Bund im Rahmen des ILO-Aufsichtssystems darauf reagieren. Er würde die Fragen anlässlich der Sitzung des Ausschusses für die Durchführung der Normen der Internationalen Arbeitskonferenz beantworten.

Für die Gewerkschaften ist schon bedenklich genug, dass die Schweiz auf einer Liste mit vierzig Staaten auftaucht, weil sie völkerrechtliche Verpflichtungen nicht einhält. Für die Schweiz sei diese Premiere peinlich, sagte Cirigliano - umso mehr, als es sich um die Konferenz zum 100-jährigen Bestehen der ILO handle und die Schweiz diese präsidiere.

Ob ein Land auf die die schwarze Liste kommt, entscheidet die ILO-Kommission anhand mehrerer Kriterien. Dazu gehören der Schweregrad des Problems, die Dringlichkeit der Situation sowie die Qualität und Ausführlichkeit der Antwort der Regierungen in ihren Berichten auf Fragen der ILO.