Importweine machen den Schweizer Winzern zu schaffen

Zwischen 150 und 200 Winzerinnen und Winzer haben am Montag in Bern für den Schweizer Wein demonstriert. Sie fordern eine Überprüfung der Einfuhrsteuern auf ausländischem Wein.

In der Schweiz würden pro Jahr rund 170 Millionen Liter ausländischer Wein und gegen 80 Millionen Liter Schweizer Wein getrunken: Das sagte Kundgebungsorganisator Alexandre Fischer aus Yens-sur-Morges VD der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In der Schweiz werde also mehr ausländischer Wein getrunken, während die Lagerstände von Schweizer Winzern wüchsen.