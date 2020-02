Schweizer Wirtschaft befürchtet Handelskrieg wegen Klimasteuer

In der Wirtschaft besteht daher die Befürchtung, dass die Schweiz einen Alleingang wagen könnte. «Damit würde sie sich aber komplett isolieren und in Zolladministration untergehen», sagt Lanz von Economiesuisse. Die Schweiz betreibe viel zu viel Handel über die Grenze hinweg, als dass eine separate Zollabrechnung eingeführt werden könne.

«Klimazölle sind nur in einem global harmonisierten System diskutabel.»Beat Walti, FDP-Fraktionschef

Auch bürgerliche Parlamentarier warnen vor einem helvetischen Sololauf: «Klimazölle sind nur in einem global harmonisierten System diskutabel», sagt FDP-Fraktionschef Beat Walti. Ansonsten entstünden Wettbewerbsverzerrungen. Auch CVP-Nationalrat Leo Müller sagt, eine Einführung müsse zwingend auf globaler Ebene erfolgen, via OECD oder die G-20-Staaten, wie das bei anderen Steuerarten erfolge. «Somit würde das global allen Handelspartnern gleich lange Spiesse in die Hand geben.»

Andernfalls könnte sich die Steuer als «plumper Protektionismus – moralisch ummäntelt» – entpuppen, wie die «Welt» unlängst kritisiert hat. Drohe US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen, so das Blatt, gelte das als böser Protektionismus. Wenn dagegen Grüne Klimazölle forderten, klatsche die ökobewegte Mehrheitsgesellschaft Beifall.

Umsetzung hat Tücken

Die Idee ist nicht nur politisch umstritten, es stellen sich auch knifflige Umsetzungsfragen. Inwieweit ist es möglich, die CO2-Bilanz von Produkten genau abzubilden, gerade wenn diese aus vielen Einzelteilen bestehen, wie dies etwa bei Maschinen oder Autos der Fall ist?

Solche Punkte müssten sicher noch geklärt werden, sagt Christian Zeyer, Geschäftsführer von Swisscleantech. Der Wirtschaftsverband hält die Idee von Klimazöllen gleichwohl für prüfenswert, «gerade mit Blick darauf, dass in den internationalen Klimaverhandlungen keine verbindlichen Ziele absehbar sind». Um grünen Protektionismus handle es sich nicht, findet Zeyer.

Allerdings solle die Schweiz abgestimmt mit der EU vorgehen, findet auch Swisscleantech. Nachteile für die Schweiz befürchtet der Verband nicht, auch nicht für die Exportwirtschaft, seien doch deren Produkte generell eher relativ CO2-arm. So etwa liessen sich zum Beispiel dank neuer Technologie einer Schweizer Firma Betondecken heute deutlich leichter bauen. Es werde also weniger Beton verwendet, was die Klimasteuer und den CO2 reduziere. Gewisse Produkte, so Zeyer, könnten von solchen Steuern sogar profitieren.