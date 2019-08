«Sie basteln sich ihre eigene Welt zusammen»

Wie gehen Sie in ihrer therapeutischen Arbeit damit um? Ich verfolge einen transkulturellen Ansatz. Wenn sie mir sagen, in ihnen stecke ein böser Geist, dann lasse ich das erstmal so stehen, sage ihnen aber, dass ich keine Möglichkeit habe, ihnen traditionell zu helfen, den Geist etwa auszupeitschen. Ich erkläre ihnen, dass es Alternativen gäbe und verschreibe ihnen beispielsweise Medikamente gegen die Symptome, an denen sie aktuell am meisten leiden, etwa Schlafstörungen, massive Ängste oder depressive Verstimmungen. So merken sie im Verlauf der Therapie, dass es ihnen besser geht, ohne dass ich ihre Hypothese in Frage stellen musste.

Welche Anzeichen gibt es dafür, dass Patienten mit paranoider Schizophrenie aggressiv werden könnten? Ich hatte einen jungen Mann aus Eritrea, der dachte, er sei ein Ausserirdischer und lebe auf dem Mars. Die Mutter merkte, dass er sich verändert hat, aber er wollte keine Medikamente nehmen und sich nicht in die Klinik einweisen lassen. Da ich nicht garantieren konnte, dass in diesem Zustand von ihm keine Gefahr ausgeht, musste ich ihn in die Klinik einweisen. Ich beobachte aber auch oft, dass junge Eritreer eingewiesen werden, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind.

Eine Studie, die das BAG 2011 in Auftrag gab, hat hochgerechnet, dass in der Schweiz jährlich 176 Zwangseinweisungen pro 100'000 Einwohner durchgeführt werden, womit die Schweiz im europäischen Vergleich nach Finnland den zweiten Platz belegte. Dürfte diese Quote unter Eritreern in der Schweiz noch höher sein? Ich kann das nicht genau sagen, habe aber den Eindruck, dass die Quote unter den Eritreern in Zürich höher liegen dürfte, da sie kulturell bedingt schnell einmal davon sprechen, vom Teufel besessen zu sein, oder junge Frauen sich in der Nacht plötzlich laut schreiend und verängstigt einschliessen, selbst wenn sie nicht paranoid sind. Dies wird von verschiedenen Fachpersonen aber oft falsch interpretiert, da sie die Sprache nicht sprechen und die Kultur nicht besonders gut kennen.

Oder allgemeiner: Sind psychische Erkrankungen bei Geflüchteten weiter verbreitet als in der Durchschnittsbevölkerung? Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen bei Geflüchteten aufgrund sprachlicher Barrieren und Fluchttraumata höher liegen könnte als bei der Allgemeinbevölkerung. Auch die Nachsorge ist bei Ihnen erschwert. Auch mir gelingt es nicht immer die Geflüchteten in der Nachsorge nachhaltig zu begleiten. Deshalb vernetze ich much mit verschiedenen Organisation, die auch Kulturvermittler anbieten...

Ist das psychiatrische Angebot für Geflüchtete in der Schweiz nicht niederschwellig genug? Es ist zumindest nicht optimal auf die Bedürfnisse der Geflüchteten angepasst. Man müsste sie erst einmal in ihrer Muttersprache über psychische Krankheiten aufklären. Denn in Eritrea können es sich die Menschen nicht leisten, sich als psychisch krank zu bezeichnen. Sie müssen jeden Tag funktionieren. Man muss also transkulturell mit ihnen arbeiten, dafür braucht es jedoch mehr Kulturvermittler und Dolmetscher. Die Eritreer wissen oft nicht, was sie unterschreiben, oder kennen die Haupt- und Nebenwirkungen der Medikamente nicht.

Apropos Nebenwirkungen: Schizophrenie wird oft mit psychotropen Substanzen behandelt. Diese vermindern als Nebenwirkung die Empathiefähigkeit der Patienten. Könnte das mit ein Grund für die Tat in Frankfurt gewesen sein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe eher den Eindruck, dass Habte A. gar keine Medikamente genommen hat. Ich glaube eher, dass er sich während der Tat in einer akuten paranoiden Situation befand.

Christoph Mörgeli von der SVP twitterte nach der Tat: «Eritreer sind keine Flüchtlinge!» Sie sind selbst Eritreerin. Wie schätzen Sie die Lage in Ihrem Heimatland ein? Die Situation ist noch immer schwierig, viele junge Eritreer haben keine Perspektive. Wenn sie hier ankommen, merken sie aber, dass ihnen auch hier die Perspektive fehlt – und genau das bringt sie im Verlauf in diesen psychischen Notzustand. Meine Patienten sagen mir oft, dass sie sich hier ein besseres Leben erhofft hatten. In Eritrea hatten sie aber einen viel stärkeren sozialen und emotionalen Zusammenhalt, da es eine kollektivistische Gesellschaft ist. Hier erleben sich die Eritreer als Ausgestossene, mit denen niemand was zu tun haben will.