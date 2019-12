Das Kernkraftwerk Mühleberg, das heute Mittag abgeschaltet wurde, war 48 Jahre am Netz. Weltweit laufen lediglich zehn Reaktoren, die älter sind als der 1971 in Betrieb gegangene Siedewasserreaktor. Das zeigen Zahlen der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEO. Die meisten der alten Reaktoren befinden sich weit weg: sieben in Nordamerika und zwei in Indien. Ein weiterer in die Jahre gekommener Meiler steht indes am selben Fluss wie Mühleberg: an der Aare, im aargauischen Beznau.