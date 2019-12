Sommaruga reist nur widerwillig nach Saudiarabien

«Kä Luscht», das gibt es bei Ueli Maurer in diesem Fall ganz offensichtlich nicht. Die Einladung aus Saudiarabien zum G-20-Gipfel sei «für die Schweiz eine Auszeichnung». Man könne dort «etwas herausholen für unser Land», erklärte der Bundespräsident im Fernsehen SRF. Keine Frage: Dem SVP-Bundesrat hätte es wenig ausgemacht, in Riad mit Donald Trump und den übrigen Führern der freien und weniger freien Welt am Verhandlungstisch zu sitzen. Wie diese Zeitung am Mittwoch publik machte, hat die Schweiz vom G-20-Vorsitzenden Saudiarabien eine Einladung zum ganzen Jahresprogramm inklusive des grossen Gipfels im November 2020 erhalten. Bloss wird Maurer dann nicht dabei sein können. Bereits am nächsten Mittwoch wird die Bundesversammlung Maurers Nachfolgerin im Bundespräsidium wählen: Simonetta Sommaruga.