Sprachnachweis erzürnt Schweizer Ärzte

Was für den pensionierten Hausarzt eine ärgerliche Schikane ist, hat aus Sicht der Ärzteverbindung FMH eine staatspolitische Dimension. Die gesetzlichen Vorgaben zur Sprachkompetenz sollten verhindern, dass Ärzte aus dem Ausland mit ungenügenden Sprachkenntnissen zugelassen werden. Doch nun behinderten sie faktisch Schweizer Ärzte, die in einer anderen Sprachregion arbeiten wollten.

Denn so wie Nägeli den Tessiner Behörden seine Italienischkenntnisse belegen muss, hat ein Arzt aus der Romandie mit einem Sprachdiplom seine Deutschkenntnisse zu belegen, wenn er östlich der Saane eine Praxis eröffnet. Ebenso wie ein Deutschschweizer in der Romandie.

Wie der Arzt aus Rumänien

Der Grund liegt im Medizinal­berufegesetz. Es ist seit 2018 in Kraft. In der dazugehörenden Verordnung hat der Bundesrat die Anforderungen an die Sprachkompetenz definiert. Als Beleg für die notwendigen Kenntnisse gilt ein höchstens sechs Jahre altes, international anerkanntes Sprachdiplom des Niveaus B2. Nicht nötig ist dieser Nachweis, wenn ein Aus- oder Weiterbildungsabschluss in der entsprechenden Landessprache absolviert wurde, wenn ein Elternteil aus der Sprachregion stammt oder wenn der Arzt mindestens drei Jahre Arbeitserfahrung in der jeweiligen Sprache nachweisen kann. Allerdings darf diese Tätigkeit nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen. Ist die geforderte Sprachkompetenz vorhanden, wird dies im Medizinalpersonenregister vermerkt.

Diese vom Bundesrat getroffene Regelung sei nicht durchdacht, kritisiert Christoph Hänggeli. Er ist Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Wenn beispielsweise ein Arzt aus der Deutschschweiz in Genf eine Praxis eröffnen wolle, müsse er das gleiche Sprach­diplom vorweisen wie der Berufskollege aus Rumänien, der von Bukarest in die Romandie ziehe. «Die unsinnigen bürokratischen Hürden betreffen alle Schweizer Ärztinnen und Ärzte, die in einer anderen Sprachregion tätig sein wollen», sagt Hänggeli. Besonders absurd sei die Regelung für die Tessiner, die in der Regel ihre Ausbildung in der Deutschschweiz oder der Romandie absolvierten. Wollten sie zur Eröffnung einer Praxis ins Tessin zurückkehren, müssten sogar sie im Register ihre Muttersprache eintragen lassen, und dies gegen eine Gebühr von 50 bis 100 Franken.

Für Spitäler gilt Regel nicht

Hänggeli sieht für das Problem eine einfache Lösung. Als Nachweis der Sprachkompetenz sollte auch ein schweizerisches Maturitätszeugnis gelten. Der Bundesrat lehnt dies jedoch ab. Wer im Gymnasium eine weitere Amtssprache erlerne, im Anschluss aber weder seine Aus- noch seine Weiterbildung in dieser Fremdsprache absolviere, verfüge kaum über die für die Berufsausübung nötigen Kenntnisse. Hänggeli hält diese Argumentation für formalistisch. «Bisher kam es noch nie zu Problemen mit einem Schweizer Arzt, weil dieser die geforderte Landessprache nicht genügend beherrschte», sagt er. Ein Arzt aus der Schweiz wisse, dass er nicht ohne genügende Sprachkenntnisse in einem anderen Landesteil arbeiten könne.