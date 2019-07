SRG schaltet analoge Radios noch früher ab

Wer am 1. August in drei Jahren noch einen UKW-Radiowecker auf dem Nachttisch hat, wird wohl mit einem Rauschen geweckt – jedenfalls, wenn er ein SRF-Programm eingestellt hat. Auch Autoradios und Stereoanlagen mit UKW-Empfang werden nicht mehr funktionieren: Die SRG will dann alle UKW-Sender für immer abstellen. Sechs Monate später sollen auch die Privatsender folgen. In einer Meldung an die Mitarbeiter der SRG heisst es: «Der Verwaltungsrat der SRG hat beschlossen, UKW bei Vorliegen einer gemeinsamen Branchenlösung im August 2022 abzuschalten.» Und: Die Radiobranche sei «im Grundsatz mit dem Ausstieg aus der UKW-Verbreitung ab 2022 einverstanden».