Städte wehren sich gegen E-Trottis

Jasmine Piguet (l.) hat sich bei einem Zusammenstoss mit einem E-Trottinett das Handgelenk gebrochen. Bild: Georges Cabrera.

Die Meldungen über Unfälle mit E-Trottis häufen sich zurzeit. Am Sonntagmorgen stürzte ein alkoholisierter Mann in Baar und zog sich schwere Verletzungen zu. In Winterthur gab es laut «SonntagsZeitung» seit Anfang Juni drei Unfälle mit Verletzten.

Genaue Zahlen liegen für die Schweiz nicht vor. Wie ein Sprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung sagt, seien E-Trottinette bisher nicht als Kategorie für Unfallprotokolle aufgeführt. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Unfälle mit der Verbreitung von E-Trottinetten häuften – analog zur Entwicklung von Elektrovelos.

Klare Spielregeln gefordert

Deutsche Städte haben Zahlen erhoben. Seit der Einführung im Juni gab es in Köln 21 Unfälle. Bei 20 war der Trottinettfahrer auch der Verursacher. Sieben Schwerverletzte und 14 Leichtverletzte hatten die Unfälle zur Folge. Ebenfalls sieben Schwerverletzte zählte die Berliner Polizei. Insgesamt 38 Unfälle gab es dort. Politiker und Vertreter von Städten fordern nun strengere Regeln.

In Kopenhagen hatten die Trottis von Anfang an keinen guten Ruf. Sie würden die ohnehin überfüllten Velowege noch zusätzlich verstopfen. Nun sorgen Unfallzahlen für weitere Kritik. Seit der Zulassung im Januar gab es über 100 Unfallopfer.

Der Arzt Stig Nikolaj Blomberg spricht in der dänischen Zeitung «Berlingske» von einer neuen «Patienten-Gruppe». Betroffen seien vor allem junge Menschen, die Gesichtsverletzungen erlitten haben. Dies, weil sie kopfüber auf den Asphalt stürzen. Häufig war dabei Alkohol im Spiel.

Kurse und Flyer

In der Schweiz sorgen die Trottis bis jetzt für vergleichsweise wenig Kritik. Dennoch reagieren die Städte: Zürich will angesichts der steigenden Zahl von E-Trottis – aber auch anderen Gefährten wie Elektrovelos oder Stehroller – bald einen Flyer verteilen. Dieser soll festhalten, was erlaubt ist und was nicht. Bereits veröffentlicht hat die Zürcher Polizei Aufklärungsvideos: