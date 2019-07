Sterbehilfe ohne Gutachten – knapper Freispruch für Ärztin

Preisig hatte 2016 eine psychisch kranke Frau in den Tod begleitet, ohne zuvor ein unabhängiges Fachgutachten zu deren Urteilsfähigkeit einzuholen. Die Staatsanwaltschaft liess post mortem ein Aktengutachten von Professor Marc Graf, Direktor der Klinik für Forensik an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) erstellen, und dieses attestierte der Verstorbenen eine schwere Depression; sie sei nicht urteilsfähig gewesen.

«Erika Preisig ist haarscharf der Verurteilung wegen des Tötungsvorwurfs entgangen», wird Gerichtspräsident Christoph Spindler in der Basellandschaftlichen Zeitung zitiert. Für Preisig habe es nicht nur die Option zwischen der «schönen Sterbekultur» und des «harten Suizids» gegeben, so Spindler. Viel mehr sei es ihre Aufgabe als Ärztin, den Suizid eines Patienten zu verhindern. Erika Preisig hätte sehr wohl einen Psychiater finden können, sich aber nicht genügend darum bemüht, kritisierte Spindler die 61-Jährige

Mittelbare vorsätzliche Tötung

Die Staatsanwältin berief sich auf eine Bundesgerichtsforderung, wonach bei psychischen Krankheiten von Sterbewilligen ein Fachgutachten zur Urteilsfähigkeit einzuholen sei. Preisig habe dies bewusst unterlassen und die Frau glauben gemacht, sie sei urteilsfähig. Die Frau selber öffnete die tödliche Infusion, weshalb rechtlich Preisig mittelbare Täterschaft vorzuwerfen sei.

Fahrlässige Tötung komme nicht in Frage, weil dabei die Täterschaft von einem guten Ausgang ausgehe; hier sei aber der Tod klares Ziel gewesen. Bei vorsätzlicher Tötung verlange das Schweizer Strafgesetz fünf bis 20 Jahre Freiheitsstrafe – das Mindestmass von fünf Jahren sei im Quervergleich «aussergewöhnlich hoch», was an «Gesetzeslücken» liege.

Die Staatsanwältin sprach von «Vermessenheit der Beschuldigten gegenüber Aussagen anderer»: So habe Preisig in diesem Fall eine Sterbehilfe-Ablehnung von Exit ignoriert und Psychiater-Diagnosen angezweifelt. Sie habe sich selber eine Einschätzung angemasst und so «klar eventualvorsätzlich» in Kauf genommen, dass die Frau nicht urteilsfähig in den Tod geht.