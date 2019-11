«Staat soll Kunstschnee finanzieren»

In der Schweiz hat die bodennahe Lufttemperatur über die letzten 150 Jahre um etwa zwei Grad Celsius zugenommen – rund doppelt so viel wie im globalen Mittel. In einer Computersimulation des Bundes, genannt Klimaszenarien CH 2018, haben Forscher zudem aufgezeigt, dass die Schweizer Winter bis Ende des Jahrhunderts deutlich wärmer und feuchter werden.

Um eine Anpassung an die Folgen des wärmeren Klimas kommt die Schweiz wohl nicht herum. Feriendestinationen in den Alpen investieren daher vermehrt in Alternativprogramme. Bei einer Umfrage Ende 2017 hiess es von den 120 angefragten Skigebieten nur aus Thyon 4 Vallées (VS): «Wir brauchen nicht unbedingt eine Alternative. 100 Prozent unserer Pisten sind geöffnet!» Die meisten anderen experimentieren mit zum Teil ausgefallenen Angeboten. In Adelboden BE können Gäste Kamelritte buchen, in Laax GR steht ein Wakeboard-Lift zur Verfügung, und Arosa GR preist das Humorfestival als Besuchermagnet an.

Video: Langlaufen auf Kunstschnee