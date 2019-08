SVP-Kampagne sorgt für Kritik – auch parteiintern

Aber auch SVP-Mitglieder äusserten sich kritisch - am klarsten Pentti Aellig, Ex-Präsident der SVP Schaffhausen und Nationalratskandidat. An die Adresse von Parteichef Albert Rösti twitterte er: «In Schaffhausen haben wir auch deshalb einen SVP-Wähleranteil von 35 Prozent, weil wir auf solche Plakate verzichten. Denk an all die überparteilichen Kommissionen und Listenverbindungen - und stoppe dieses Sujet.»

Der Zürcher SVP-Nationalrat Claudio Zanetti twitterte: «Das auf dem Bild sind weder Linke noch Nette. Das ist Gewürm, das man ausrottet. Was versprecht ihr euch von dieser unsäglichen Bildsprache? Wer soll einen da noch ernst nehmen?» Und der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter sagte: «Die Botschaft kommt zwar klar zum Ausdruck. Aber es gäbe eine bessere Bildsprache, um sie zu transportieren.»

«Kreislauf der Natur»

Werner Salzmann, SVP-Nationalrat und Präsident der SVP Bern, erklärte, er verstehe, dass das Plakat auf Kritik stossen könne, wenn man die Würmer als Ungeziefer interpretiere. «Für mich sind das aber keine Ungeziefer, sondern Lebewesen, die zum Kreislauf der Natur gehören.» Wichtig sei die Botschaft: Das Rahmenabkommen bedrohe die Schweizer Souveränität, und Auswüchse der Klimadebatte könnten der Wirtschaft grossen Schaden zufügen.

Parteichef Albert Rösti sagte derweil dem «SonntagsBlick»: «Der schöne Schweizer Apfel wird tatsächlich ausgehöhlt.» Niemand ausser der SVP unternehme etwas gegen das Rahmenabkommen, höhere Steuern und die Zuwanderung.