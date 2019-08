Swiss ID sorgt für Ärger bei Nutzern

Die Nachricht kam ohne Vorankündigung: Die knapp 900’000 Nutzer des elektronischen Identitätsnachweises Swiss ID erhielten am Montag eine E-Mail, wonach die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) per sofort verändert worden seien. Dies sei nötig geworden, da die Swiss ID «immer grössere Verbreitung» finde sowie «laufend weiterentwickelt und verbessert» werde. Ein Link in der E-Mail führt auf die Webseite des Angebots, wo die neuen AGB aufgeschaltet sind.