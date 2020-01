Swisscom-Panne trifft Herz der Luftwaffe

Wenn die Weltspitze von Wirtschaft und Politik dieser Tage zum Weltwirtschaftsforum (WEF) eintrudelt, herrscht in Dübendorf höchste Alarmbereitschaft. Dann lassen die Offiziere im Air Operation Center (AOC) die Radarschirme nicht aus den Augen, mit denen sie den Luftraum über Davos überwachen. Auf einem gigantischen Bildschirm fliessen all ihre Informationen zusammen: Kreuz und quer bewegen sich kleine, grüne Symbole, die identifizierte Zivilflugzeuge darstellen. Gelb eingefärbt sind jene Maschinen, die dem Militär nicht bekannt sind. In Blau bezeichnen Namen wie «Shark» oder «Beast» die patrouillierenden Flieger der Luftwaffe.