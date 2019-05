Tut der Bund genug gegen das Artensterben?

Gelder verdoppelt – aber noch immer zu wenig?

Die Realität sieht anders aus: Für Naturschutz und Waldbiodiversität stehen beim Bund jährlich 37 Millionen Franken zur Verfügung. Diesen Betrag hat der Bundesrat für die Jahre 2017 bis 2020 nahezu verdoppelt, um die Kantone während der Durchführung von Massnahmen zur dringenden Abfederung von Vollzugsdefiziten zu unterstützen. Insgesamt sind das also 75 Millionen Franken. Doch auch dies sei vergleichsweise noch wenig Geld, so Humair vom Bafu. Sie verweist auf die Biodiversitätsbeiträge, welche die Landwirte im Rahmen von Direktzahlungen erhalten. 2017 waren das rund 415 Millionen Franken. Ihre Umweltziele hat die Landwirtschaft gleichwohl noch nicht erreicht, wie Untersuchungen des Bundes zeigen.

Umstritten im Parlament

Im Parlament ist der Aktionsplan durchaus umstritten. Biodiversität gilt als klassische Querschnittsaufgabe, die verschiedene Bereiche und Bund, Kantone sowie Gemeinden betrifft. Eine zentrale Steuerung durch den Bund sei daher nicht sehr zweckmässig, da er oft gar nicht verantwortlich sei, sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Der Aktionsplan dürfe auch nicht dazu führen, dass etwa Wasserkraftwerke bei ihrer Produktion behindert würden.

CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt dagegen spricht von einem tauglichen Instrument, um den Herausforderungen auf nationaler Ebene gerecht zu werden. Aber auch er sagt, der Erhalt der Biodiversität geschehe zum grössten Teil in den Kantonen, Gemeinden und – vor allem – bei jedem einzelnen Landwirt, Förster und anderen. Deshalb müssten auch verschiedene Sektoralpolitiken wie etwa Agrarpolitik, Tourismus, Infrastrukturplanung das Thema angehen.

Bundesrat muss reagieren

Ein grosses Problem, viele Involvierte, unterschiedliche Interessen: Kann so effektiver Schutz entstehen? CSP-Nationalrat Karl Vogler will es genauer wissen. Mit einer Interpellation will er in Erfahrung bringen, ob die Schweiz insgesamt genug unternehme, um die Biodiversität langfristig zu erhalten.

Auch SP-Nationalrätin Claudia Friedl möchte in einer eben eingereichten Interpellation wissen, ob die Schweiz ihr internationales Engagement im Hinblick auf den UNO-Biodiversitätsgipfel in China 2020 stärken werde. Als Nächstes ist der Bundesrat am Zug: Er muss darauf antworten.