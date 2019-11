Hunderte Einreiseverbote wegen Terrorverdachts verhängt

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann verlangte Auskunft zum Fall zweier Schweizer Bürger, die an der Ermordung zweier dänischer Touristinnen in Marokko beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Zu diesem Fall äussert sich der Bundesrat nicht - aus Gründen der strafprozessualen Geheimhaltungspflicht und des Daten- und Persönlichkeitsschutzes. In seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erinnert er an das Instrumentarium, darunter der Entzug des Bürgerrechts, Ausweisungen und Einreiseverbote. Er weist auch auf das Gefährder-Gesetz hin, das im Parlament hängig ist.