Umfrage: Wie stimmen Sie am 9. Februar ab?

Der Abstimmungskampf geht in die heisse Phase: Am 9. Februar entscheiden die Stimmbürger über zwei eidgenössische Vorlagen. Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» will den Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus erhöhen. Vors Volk kommt auch das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.