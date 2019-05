Umfrage zeigt, wer wie abstimmte

Das neue Waffengesetz fand bis ins rechte politische Lager hinein Unterstützung. Das zeigt die Tamedia-Befragung zum Abstimmungssonntag. Selbst Bürgerinnen und Bürger, die sich als klar bürgerlich einstufen, stimmten mehrheitlich für die Vorlage.

14'670 Personen aus allen Landesteilen haben online an der Befragung teilgenommen. Aus ihren Antworten geht weiter hervor, dass die Anhänger der grossen Parteien den Parolen erstaunlich geschlossen folgten. Mit Ausnahme der SVP hatten alle Parteien die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie für die Schweiz unterstützt. Die SVP fand jedoch ausserhalb ihrer Basis kaum Unterstützung. Das spiegelt sich auch im klaren Abstimmungsresultat: 63,7 Prozent nahmen am Sonntag das Gesetz an.