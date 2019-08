Unternehmen wollen nicht doppelt in den SRG-Topf einzahlen

Rund 10 Prozent der 132'239 abgabepflichtigen Unternehmen hätten sich bei der Steuerverwaltung gemeldet mit Fragen und Reklamationen, also über 13'000 Firmen. Nur wenige fechten aber die Abgabepflicht an. Einige Hundert Unternehmen verlangten einen formellen Entscheid, sagt ESTV-Sprecher Weibel. Beim Schweizerischen Baumeisterverband schätzt man, dass mehrere Tausend Arbeitsgemeinschaften eine Rechnung erhalten haben. Vorübergehende Joint Ventures sind insbesondere in der Baubranche häufig - laut Verband gebe es kaum ein grösseres Bauwerk, das nicht an eine «Arge» vergeben wird.

«Stossende Ungerechtigkeiten» bei Viehhändlern

Es gibt noch weitere Systemfehler im neuen Inkassowesen. So sind in den Radio- und TV-Rechnungen vertrauliche Kennzahlen wie beispielsweise der Gesamtumsatz aufgeführt, dies sorgt in Firmen für Probleme. Beispielsweise wenn Personen die Post öffnen, die normalerweise keinen Einblick in solche Informationen haben – beispielsweise Angestellte im Sekretariat. Mittlerweile hätten die Unternehmen die Möglichkeit, eine zweite Zustelladresse für die vertrauliche RTVG-Rechnung anzugeben, sagt ESTV-Sprecher Joel Weibel.

Der St. Galler Nationalrat Nicolo Paganini spricht in einer Interpellation ausserdem von «stossenden Ungerechtigkeiten»: So müsse etwa ein Viehhändler mit einem Umsatz von fünf Millionen Franken keine Radio- und TV-Abgabe bezahlen, weil Umsätze aus Viehhandel nicht der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Habe der Viehhändler jedoch noch eine Metzgerei, so würden die Umsätze aus dem Viehhandel mitgerechnet, der Betreffende bezahle eine Abgabe im höheren Bereich.

Der Bundesrat antwortete darauf, es sei klar, dass ein einfaches und effizientes Abgabesystem die konkreten Umstände teilweise zu wenig berücksichtige. Derzeit könnten die Folgen des neuen Inkassosystems noch nicht überblickt werden, weshalb der Bundesrat bereits vor Jahren beschlossen habe, die Auswirkungen bis spätestens Mitte 2020 zu überprüfen.

Neben Verbesserungsvorschlägen gibt es weiterhin die Forderung, die Unternehmen ganz von der Medienabgabe zu befreien. Eine parlamentarische Initiative von Gregor Rutz, Zürcher SVP-Nationalrat, ist noch immer hängig. Sie wurde von der Nationalratskommission angenommen, von der Ständeratskommission jedoch abgelehnt. Nun geht der Vorstoss nochmals zurück, Chancen hat er wenig. Rutz gibt nicht auf.

Der Entscheid, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, sei damals im Parlament äusserst knapp gefallen, und die ganze Revision in der Volksabstimmung ebenso knapp durchgekommen, sagt Rutz. Doch die gut 170 Millionen Franken, die Unternehmen an Radio und Fernsehen beisteuern, würden ein grosses Loch in die Kasse reissen. Ein verkraftbares, wie der SVP-Nationalrat sagt. «Die SRG will ja sparen. Nach meiner Rechnung würde es aufgehen.»