Volk will keinen grünen Bundesrat

Sie war das Aushängeschild der Klimastreiks, die junge Aktivistin Greta Thunberg aus dem hohen Norden. Die Schwedin hat ganz schön eingeheizt, auch in der Schweiz: Einerseits hat Thunberg viele Leute genervt. So gaben in der Nachwahlumfrage von Tamedia über 50 Prozent an, dass sie sich über die häufige Berichterstattung über die Klima-Ikone und über sie selber genervt haben. Inbesondere Wählerinnen und Wähler der SVP und der FDP konnten mit der jungen Frau und ihren Aktionen nichts anfangen.