Geschieht im Kanton Luzern Historisches?

Dieses Jahr versprechen die Wahlen mehr Spannung. Die FDP schickt ihren bisherigen Ständerat Damian Müller ins Rennen. Seine Wahl, so sind sich Beobachter einig, ist so gut wie sicher. Schwieriger ist die Ausgangslage der CVP. Mit Konrad Graber tritt ein politisches Schwergewicht zurück. Den Sitz verteidigen soll Nationalrätin Andrea Gmür. Sie muss sich jedoch gegen Kandidaten von SP, SVP, Grünen und GLP durchsetzen. Während den linken Kandidaturen kaum Chancen eingeräumt werden, hat sie mit SVP-Nationalrat Franz Grüter einen starken Konkurrenten.

«Die Wählerinnen und Wähler wollen jemanden, der den Konsens pflegt.»Andrea Gmür, CVP

Andrea Gmür (55) leitet die Josi-J.-Meier-Stiftung – die Namensgeberin war die erste Ständeratspräsidentin. Sie sei zuversichtlich, sagt Gmür. «Die Wählerinnen und Wähler wollen jemanden, der den Konsens pflegt.» Eine Qualität, die Politiker von rechts oder links aussen nicht aufweisen würden. Dennoch: «Wir müssen vor den Wahlen nochmals alle Hebel in Bewegung setzen.»

Wenn er sich so umhöre, sagt Franz Grüter, so seien seine Wahlchancen durchaus intakt. Grüter (56) ist IT-Unternehmer. Vor vier Jahren hat er seinen Posten als Geschäftsführer des Internet- und Rechenzentrenbetreibers Green.ch abgegeben, er ist nach wie vor Verwaltungsratspräsident. «Wählen heisst auswählen können.» Mit seiner Kandidatur wolle er eine ernsthafte und glaubwürdige Alternative zu CVP und FDP bieten.

«Wählen heisst auswählen können.»Franz Grüter, SVP

FDP und CVP haben an den kantonalen Wahlen Wähleranteile verloren. Für die eidgenössischen Wahlen gehen die Parteien für beide Kammern Listenverbindungen ein, so wie bereits 2015. Dennoch tauchen auf der Liste des Unterstützungskomitees von Franz Grüter FDP-Vertreter auf. So zum Beispiel Karin Ruckli, Präsidentin der FDP-Frauen. Um Andrea Gmür gehe es ihr dabei nicht. «Die Politik von Franz Grüter als Unternehmer passt ganz einfach besser zu meinen Positionen.» So wie ihr gehe es vielen FDP-Mitgliedern an der Basis.

Andrea Gmür und Franz Grüter unterscheiden sich in einigen Punkten, die den entscheidenden Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben könnten. Da wäre die Frauenfrage. Das Thema sei in der politischen Mitte angekommen und wichtiger als noch vor vier oder acht Jahren, sagt Politologe Tobias Arnold, der für Interface Politikstudien und die Uni Bern arbeitet. Umso wichtiger sei der Geschlechteraspekt, da nach den Wahlen der Frauenanteil im Ständerat noch kleiner sein werde. «Der Wunsch nach einer gerechten Frauenvertretung könnte für Gmür von Vorteil sein.»