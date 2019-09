Wahlumfrage: Die Schweizer Parteien im Form-Check

Die andere Hauptaussage lautet: Die sogenannte grüne Welle hat über den Sommer nicht an Kraft verloren. Die Grünen und die Grünliberalen legen weiter zu. Sie machen mit plus 3,4 beziehungsweise plus 2,3 Prozentpunkten die mit Abstand grössten Gewinne. Sie profitieren davon, dass die Themen Klimawandel und Umweltschutz von vielen Wählerinnen und Wählern als wichtig eingestuft werden.

Demgegenüber verlieren die klassischen SVP-Themen EU und Zuwanderung im Vergleich mit früheren Umfragen weiter an Bedeutung. Die SVP hat darum ein Mobilisierungsproblem. Vieles deutet darauf hin, dass zahlreiche bisherige SVP-Wähler am 20. Oktober zuhause bleiben könnten. Neu-Wähler kommen gemäss der SRG-Umfrage ebenfalls wenige hinzu, denn die SVP schneidet bei den Jungen vergleichsweise schlecht ab. An die Konkurrenz verliert die stärkste Schweizer Partei dagegen kaum.