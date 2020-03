Wo ist eigentlich Parmelin? Firmen, Angestellte, Temporärmitarbeiter und Stundenlöhner stehen vor dem Nichts. Der Bund muss rasch zeigen, wie er ihnen hilft. Meinung Peter Burkhardt

Es ist ein Rätsel, wieso der Wirtschaftsminister Guy Parmelin mitten in der grössten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte durch Abwesenheit glänzt. Foto: Keystone

Zweifellos hat der Bundesrat bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie grosse Führungsstärke bewiesen. Doch drängt sich der Eindruck auf, dass er die wirtschaftliche Notlage nicht genügend ernst nimmt. Seit gestern sind Zehntausende Restaurants, Läden, Coiffeursalons, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe geschlossen. Hunderttausende Beschäftigte sind faktisch arbeitslos. Die Zahl der Kurzarbeitsgesuche explodiert, erste Firmen entlassen Mitarbeiter.

Am Montag traten die Bundespräsidentin, der Innenminister, die Justizministerin und die Verteidigungsministerin vor den Medien auf. Doch wo war eigentlich Wirtschaftsminister Guy Parmelin? Es ist ein Rätsel, wieso er zu Beginn der wohl grössten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte durch Abwesenheit glänzte. Und es ist ein Rätsel, wie Innenminister Alain Berset zur Frage, was eine Coiffeuse oder ein Barbesitzer tun müssen, um nicht Konkurs anmelden zu müssen, sagen konnte: «Wir sind am Schauen, wie wir antworten können. Es braucht Zeit dafür.»

Oberste Priorität hatte bisher die Gesundheit. Jetzt muss hohe Priorität haben, Entlassungen und Konkurse zu vermeiden.

Dann ist es jedoch zu spät. Klar, oberste Priorität hatte bisher die Gesundheit. Doch jetzt muss hohe Priorität haben, Arbeitsplätze zu erhalten, unnötige Entlassungen zu vermeiden, Privat- und Firmenkonkurse zu verhindern. Das Hilfspaket von 10 Milliarden Franken, das der Bundesrat ankündigte, wird nicht ausreichen. Er muss es schnell erhöhen. Vor allem, um notleidenden Firmen Liquiditätsspritzen zu geben. Und um Lohnfortzahlungen für Mitarbeitende zu garantieren, die jetzt ihre Kinder betreuen und deren Arbeitgeber den Lohn nicht mehr bezahlen kann.

Dringend ist auch eine Lösung für Angestellte, die im Stundenlohn, temporär oder auf Abruf arbeiten. Viele stehen vor dem Nichts, weil sie bisher kein Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigung haben. Das muss der Bundesrat sofort ändern, wenn nötig mit Notrecht.

In der letzten Finanzkrise hiess es über die systemrelevanten Banken, sie seien «too big to fail». Nun sind es nicht die Banken, die notleiden, sondern Hunderttausende Beschäftigte. Sie sind «too many to fail».