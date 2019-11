Was Männer in den Detailhandel drängt

In keinem anderen Berufsfeld war die Veränderung in der Geschlechterverteilung über die letzte Dekade grösser als in den Lehren des Detailhandels. Das offenbart ein Blick in die Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS): Unter den zehn Grundausbildungen mit den stärksten Verschiebungen im Männer- und Frauenanteil finden sich drei Lehren im Bereich des Detailhandels: die zweijährige Lehre als Detailhandelsassistent/in sowie die beiden Ausbildungen zum Detailhandelsfachmann beziehungsweise zur Detailhandelsfachfrau – mit den unterschiedlichen Schwerpunkten Bewirtschaftung und Beratung.