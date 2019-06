Schweizer Leitindex steigt auf neues Hoch

Die Händler warnen aber vor zu viel Optimismus. Es sei nicht sicher, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration halten werde. Zudem drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China. Auch mehrten sich die Anzeichen, dass die Konjunktur in Europa an Schwung verliere. Die Anlegerstimmung in der Eurozone gemessen am Sentix Index hat sich im Juni deutlich eingetrübt.

Mehrere Branchen ziehen an

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.00 Uhr um 0,81 Prozent höher auf 9'827,72 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,13 Prozent auf 1'508,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,78 Prozent auf 11'874,44 Zähler. 26 der 30 grössten Titel werden zu höheren Kursen gehandelt und vier Titel schwächen sich leicht ab.

An der Spitze der Gewinner stehen die Technologiewerte AMS ( 4,5%), Logitech ( 3,3%) und Temenos ( 3,3%). Eine starke Performance der US-Technologiewerte und eine positive Studie von Liberum über den Sektor würden helfen, heisst es. Gefragt sind auch Bankaktien. Julius Bär ( 3,1%), Credit Suisse ( 2,5%) und UBS ( 1,9%) ziehen deutlich an.

Konjunktursensitive Papiere profitierten von der Aussicht auf Fortschritte bei den Zollstreitigkeiten der USA mit anderen Ländern und der Aussicht auf Konjunkturprogramme Chinas, heisst es am Markt.