Defizit beim Kantonalen 2019 – Schwingfest wirft Fragen auf Lokale Politiker interessieren sich für die Finanzen und die Doppelrolle des Gemeindepräsidenten als OK-Chef beim Schwingfest. Johannes Reichen

So sah es am Morgen vor dem Schwingfest aus. Wie sieht es danach aus? Die Endabrechnung liegt noch nicht vor. Foto: Raphael Moser

Ein Dreivierteljahr ist vergangen seit dem Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Münsingen. Doch noch immer liegt keine Schlussbilanz vor. Klar ist, dass das Organisationskomitee in finanzielle Nöte geraten ist – nur die Höhe ist noch unbekannt, wie diese Zeitung Anfang April berichtete (siehe Box in diesem Artikel). Das OK hoffte auf den Goodwill der Lieferanten. Laut dem OK- und Gemeindepräsidenten Beat Moser (Grüne) soll die Schlussabrechnung bald vorliegen.