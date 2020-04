Wort zum Sonntag – Sehnsucht nach einer friedlichen Welt Pfarrerin Sabina Ingold ist überzeugt, dass wir in der Krise Visionen brauchen, damit Leid, Angst und Bedrohung nicht das letzte Wort behalten. Sabina Ingold

«4 Den Machtlosen wird er Recht verschaffen in Gerechtigkeit, und für die Elenden im Land wird er einstehen in Geradheit. 5 Und Gerechtigkeit wird der Schurz an seinen Hüften sein und Treue der Gurt um seine Lenden. 6 Und der Wolf wird beim Lamm weilen, und die Raubkatze wird beim Zicklein liegen. Und Kalb, junger Löwe und Mastvieh sind beieinander, und ein junger Knabe leitet sie. 7 Und Kuh und Bärin werden weiden, und ihre Jungen werden beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Und der Säugling wird sich vergnügen an der Höhle der Viper, und zur Höhle der Otter streckt ein Kleinkind die Hand aus.»

(Jesaja 11, 4-8)