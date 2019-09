Selbst Priester protestieren gegen harsche Strafen

Vor Gericht sagt der Nationalgardist aus, er habe sich bei der Festnahme die Schulter verknackst. Und Ustinow sei kein Unbeteiligter gewesen, sondern habe Beleidigungen gerufen. Das reicht dem Richter, um den Schauspieler zu verurteilen, das Video von der Festnahme will er nicht sehen.

Nur am Helm berührt

Der Fall ist beispielhaft für die Urteile der letzten Wochen, die die Richter schneller und härter fällten als üblich. Mehrere Männer sind verurteilt worden, weil sie Sicherheitskräfte etwa am Arm gezogen, mit Pfefferspray besprüht oder sie am Helm berührt haben sollen. Ein Mann geht für fünf Jahre in Haft, weil er in einem Tweet angeblich die Kinder von Polizisten bedroht hat. Der 26-jährige Ajdar Gubajdulin hatte bei einer Demo eine leere Plastikflasche geworfen und niemanden getroffen. Auch von dieser Szene gibt es ein Video. Der Richter hat den Fall am Mittwoch an die Ermittler zurückgegeben und Gubajdulin zunächst freigelassen. Eine erste Wirkung der Proteste?

Eine Serie von Protestbriefen

Am ungewöhnlichsten war der offene Brief von mehr als 40 Kirchenvertretern, die ihre «Befremdung» angesichts der harten Urteile ausdrückten. Die russisch-orthodoxe Kirche stellt sich normalerweise nicht gegen die Behörden. Andere Berufsstände folgten: Bis Donnerstagnachmittag forderten etwa 2500 Lehrer in einem offenen Brief, die zu Unrecht Verurteilten freizulassen. Wenn Russland aus seiner Geschichte nicht lerne, sei das Land dazu verurteilt, immer wieder sitzen zu bleiben. Etwa 770 Ärzte unterzeichneten einen Brief, indem sie auch beschrieben, wie sich die Atmosphäre der Angst und fehlenden Freiheit bei ihren Patienten festsetze.

Für Ustinow unterzeichneten bis Donnerstagnachmittag mehr als 140000 Menschen eine Onlinepetition. Schauspieler und Verleger schrieben einen offenen Brief an Präsident Wladimir Putin und sprachen von einem Justizirrtum. Unterstützer standen vor der Präsidialverwaltung Schlange, um nacheinander Schilder hochzuhalten; nur Einzelproteste sind ohne Genehmigung erlaubt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, man solle die Berufung abwarten. Inzwischen hat sich Anwalt Anatoli Kutscherena, zu dessen Klienten auch Edward Snowden zählt, bereit erklärt, Ustinow zu vertreten.