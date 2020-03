Gabi Delgado ist tot – Sex, Macht und Sehnsucht Die Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF) galt neben Kraftwerk als eine der einflussreichsten Bands Deutschlands. Nun ist ihr Sänger Gabi Delgado gestorben. Ane Hebeisen

«Alte Sachen gehören entweder ins Museum oder auf die Müllhalde»: Gabi Delgado 2018 in der Berner Dampfzentrale. Foto: Adrian Moser

Oft sind es markante historische Ereignisse, die am Anfang von Musikrevolutionen stehen. Im Falle von Gabi Delgado war es ein Stadtbummel durch Düsseldorf. Der 19-jährige Wuppertaler kam per Zufall am Ratinger Hof vorbei und erblickte zum ersten Mal in seinem Leben einen Punk. Diese Begegnung im Jahr 1977 muss ihm dermassen imponiert haben, dass schnell der Entscheid gefasst war, selber ein Punk zu werden.