Kommentar zu Sportbahnen Kiental – Sich informieren ist jetzt die erste Bürgerpflicht In Zeiten, in denen keine Gemeindeversammlungen stattfinden können, müssen die Stimmbürger den Prozess der Meinungsbildung selbst in die Hand nehmen. Meinung Claudius Jezella

Die Corona-Krise sei eine Gefahr für die Demokratie, ist in diesen Tagen immer wieder zu hören und zu lesen. Das ist gar nicht von der Hand zu weisen, wenn Parlamentsdebatten kaum stattfinden und Gemeindeversammlungen reihenweise abgesagt werden. Einige Gemeinden behelfen sich bei dringenden Geschäften mit Abstimmungen. So können die Stimmbürger in Reichenbach am 7. Juni über die Finanzhilfen für die Sportbahnen Kiental AG an der Urne entscheiden.