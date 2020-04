Polizei erwischt Minderjährige – Busse wegen Zigaretten in Jackentasche Ein 19-Jähriger hat seiner 17-jährigen Freundin seine Zigaretten gegeben. Nur für den Transport. Gebüsst wurde er trotzdem. Das stösst beim Vater des Mädchens auf Unverständnis. Regina Schneeberger

Minderjährigen Zigaretten anzubieten, ist im Kanton Bern verboten. Foto: iStock

Post von der Staatsanwaltschaft bedeutet in der Regel nichts Gutes. Und wenn im Strafbefehl erst noch der Name der eigenen Tochter steht, hat wohl kein Vater Freude. Auch ein Metzger aus dem Emmental musste erst einmal leer schlucken, als ihm der Freund der Tochter ein solches Schreiben aufs Pult legte. Doch geriet er nicht wegen der Missetat der beiden Jugendlichen in Rage. Vielmehr fand er die Strafe nicht angemessen: 350 Franken Busse und Gebühren wurden fällig. So steht es im Strafbefehl, der dieser Zeitung vorliegt. Bezahlen muss die Busse der Freund der Tochter. Er ist der Beschuldigte. Doch auch die Metzgerstochter spielt eine tragende Rolle.