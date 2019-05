Siemens will das Herz des Konzerns auslagern

Die Münchner selbst sollen danach nur noch eine Minderheitsbeteiligung an dem Geschäft behalten; die Mehrheit der Aktien wird an die eigenen Aktionäre verschenkt. Das Modell und die Art und Weise, sich eines Geschäfts zu entledigen, ist bei Siemens bereits erprobt. Über einen Börsengang und die Ausgabe von Anteilsscheinen an die Aktionäre hatte man sich bereits vor sechs Jahren von der Leuchtentochter Osram getrennt.

Bis zuletzt war darüber spekuliert worden, Siemens könnte sein Kraftwerksgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Wettbewerber Mitsubishi Heavy Industries geben. Gegen ein Modell, bei dem Siemens eine Minderheitsposition in einem Joint Venture gehalten hätte, hatten sich allerdings die Arbeitnehmervertreter bei Siemens gestemmt. «Wir haben erreicht, dass mit dem geplanten Börsengang in Deutschland die Unternehmensmitbestimmung erhalten bleibt und Siemens sich damit auch zu den Arbeitsplätzen in Deutschland und Europa bekennt», sagte Birgit Steinborn, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Kein Selbstläufer an der Börse

Insofern ist dies eine Lösung, die beiden Seiten gefallen kann: Den Arbeitnehmervertretern, die einen Verkauf des Geschäfts mit Tausenden von Mitarbeitern ins Ausland vorerst verhindert haben. Und Siemens-Chef Joe Kaeser, der das wackelige Geschäft nun auch aus der eigenen Bilanz ausgliedern kann. Allerdings: Wäre das Geschäft mit Kraftwerken und Turbinen ein Selbstläufer für die Börse, hätte es Siemens womöglich nicht ganz so eilig, es loszuwerden.

Der Gewinn im Kraftwerksgeschäft schrumpfte im vergangenen Geschäftsjahr um drei Viertel auf 377 Millionen Euro, 6000 Jobs werden abgebaut, und dass das Geschäft jemals wieder so wird, wie es einmal war, ist wenig wahrscheinlich. Die Energiebranche wandelt sich rasant weg von Kohlekraftwerken in Richtung erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne und von Grosskraftwerken hin zu dezentraler Energieerzeugung. Vor allem die Turbinen, einst eine sichere Bank im Industriekonglomerat aus München, sind heute ein Auslaufmodell.

Schon an diesem Mittwoch wird Siemens Investoren und Analysten berichten, wie es mittelfristig mit dem Geschäft und seinen Tausenden Mitarbeitern weitergehen soll. Die Geschichte der Ausgliederung des Energiegeschäfts wird dabei aber wohl nur Teil eines grösseren Plots sein.