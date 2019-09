«Sind denn Unternehmer eine Bande von Idioten?»

Das folgende Gespräch mit Tito Tettamanti fand auf seinem Anwesen in der Nähe von Nizza statt. Seinen Wohnsitz hat der Tessiner sonst in Lugano. Der Journalist wollte erst nur mit dem bekannten Grossinvestor telefonieren, wollte wissen, was der aktive Aktionär von dem Vorpreschen von 180 US-Konzernchefs hält, die sich nicht mehr nur am Shareholder-Value-Denken orientieren wollen. Damit ist gemeint, dass Unternehmen alleine dem Zweck zu dienen haben, ihren Aktienwert zu steigern.