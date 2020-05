Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 5. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

2 x Bettgestell (Hasena), schweizer Produkt, weiss mit Chromfüssen, 120 x 200 cm, auch einzeln abzugeben. Im Wankdorf.

079 564 23 19

Grosse Rolle – 17 cm Durchmesser, dunkelrotes Polyester-Schleifen-Stoffband, 7 cm breit.

076 373 79 29

Eckpolstergruppe, 260 x 160 cm. beige/braun, spez. Muster, an der Lehne leicht beschädigt von Katze, sonst einwandfrei.

078 903 15 07

4 Archivboxen, gebraucht, Masse: 33 x 27 x 10 cm, nur SMS.

079 907 96 01

Gartencheminée Mimosa mit Seitenbank, speziell langer Rauchabzug 1.20 m. In 3613.

079 562 75 74

Salontisch, Holz, mit Keramikplatten, mit Blumenmotiv.

079 858 02 11

5 Ordner mit Kaffeerahmdeckeli.

062 922 49 32

Couchen-Fenster-Rahmen, verzinkt, zum Teil ohne Glas. In 3315.

078 626 82 38

Spick und Geolino.

079 386 63 60

Lattenrost, 90 x 200 cm, Leere Pringles-Dosen, in Thun/Steffisburg.

079 947 21 13

Weisser Schrank, 2 m breit und 2.35 m hoch, stabil; 1 weisses Gestell 2 m hoch, 90 cm breit, 6 Tablare; 1 Gleiches Möbel, 2 Meter hoch, 60 cm breit, 6 Tablare. 1 Weisses Möbel, 193 cm hoch, 65 cm breit, in Gümligen.

079 373 58 50

Esstisch (oval), Granit Labrador Pearl mit 2 anthrazit Holzeinlageblättern, L x B x H 150 (+2 x 40)/105/75 cm, sehr guter Zustand. In Toffen, Nur SMS.

079 697 85 73

1000er Puzzle, in 3417.

079 677 65 78

Peddigrohr.

078 617 54 82

Kinderbett, 120 x 70 cm, ohne Matratze.

033 243 62 88

Landi-Brotbackautomat, in 3367.

077 452 65 74

Grosser Sack mit Plüschtieren. In 3124.

078 804 30 59

Zwei Esstisch-Lampen, einmal rund, ca. 50 cm und einmal mit vier kleinen runden Lampen, Halogen. Nur SMS.

079 852 37 81

Filter-Kaffeemaschine Melitta-Enjoy, Glaskrug fehlt. Filter-Kaffeemaschine Fust Primoteco, komplett. In Frutigen.

079 745 75 68

4 schwarze Stühle mit Metallbeinen.

079 539 57 31

Diverse Bananenschachteln.

079 514 65 30

Elektro-Raffel Tromco, mit 4 Scheiben.

079 464 89 41

Fahrpult Roco Asc 1000.

079 255 05 68

Ca. 150 CDs, von 70er-2010, Rock-Pop. Raum 4923.

079 706 58 63

Snowboard K2, inklusive passenden Schuhen, Größe 45. Nur SMS.

079 852 37 81

Setzkasten mit Inhalt; Kinderbücher.

079 508 21 54

Schreibkarten mit schönen Motiven und Glückwünschen, mit Umschlägen.

079 470 79 41

Kompostgitter, in 3415, nur SMS.

079 355 74 22

BLS-Punktekarte für Autoverlad, gültig bis 14. Mai, mit Restguthaben für 2 Fahrten durch den Loetschberg. 031 721 08 62

Radio mit 5 CD-Einlegeschubladen.

079 740 53 40

20 Holzstühle, dunkelbraun, mit Gebrauchsspuren, in Bern.

079 534 88 88

Puzzles mit 90, 520, 850 Teilen.

031 721 34 86

Garage, 6 x 3 x 2.2 m, in 3665.

079 656 63 95

Eckbank, 1,4 x 1,5 m, kein Kasten, in 3036.

079 653 19 06

Wohnlandschaft von Möbel Pfister, Überzüge abnehm- und waschbar, für Spielgruppe, WG, Freizeitraum etc. 079 653 40 44

Gratis gesucht

Schaukelstuhl aus Holz.

079 290 09 88

Apotheker-Flasche, braun, rund, mit Glaszapfen.

077 412 28 57

Holz Bottich, ca. 1.5 m lang, ca. 90 cm breit, Höhe ca. 80 cm, oval.

079 913 12 80

Kaffeemaschine.

079 282 83 67

Rhabarberstock, zum Setzen.

079 378 78 47

Gartencheminée.

079 254 63 23

Alles vom Militär, jedoch keine Kleider.

079 362 82 72

Kleiner Schreibtisch. In Thun.

079 252 57 80

Gut erhaltene Handorgel.

079 518 83 81

Büffet; gut erhaltene Arvenmöbel.

079 267 72 58

Herren Freizeitjacken und Hosen.

079 267 72 58

Babybett.

076 738 73 23

Rhabarber.

077 436 82 52

Schraubzwingen aller Art. Auch Rohrschraubzwingen. Region Thun.

078 619 11 44

Alter Schmiedeisenzaun oder Rankhilfe, für unsere Wildblumenwiese. Danke für alle Tipps.

079 648 91 03

Alte Badewanne mit Füssen.

079 272 97 48

Töffli/Mofa.

079 536 96 37

Duvetanzüge, 160 x 210 cm.

079 242 78 37

Hometrainer.

079 510 95 57

Altblockflöte für Familienmusikanlässe, nähe Bern, nur SMS.

079 665 97 77

Holzleiter, Höhe 4 m, Breite bis 1 m.

079 53 307 53

Halogenglühbirne, 70 Watt.

079 242 78 37

Weidetreicheln und Glocken für unsere Kühe.

079 338 80 87

Gelesene Mode- und Lifestyle-Magazine, z.B. Vogue, Glamour, Gay Times usw. Für Collagen. Region Emmental.

079 839 57 60

Dachpappe, ca. zwei Quadratmeter.

079 415 11 89

Betontrog für Rinderbrunnen auf Alp. Nur SMS.

079 441 03 98

Kinder-und Jugendfilme DVD.

079 284 25 30

Bananenkisten für Umzug, nur Raum Bern.

079 467 37 28

Alte Holzfenster, zu Dekorationszwecken.

079 741 41 86

Fensterläden, grosse und kleine.

078 716 82 80

Kleiner Gefrierschrank und kleiner Kühlschrank.

079 622 48 90

Rassenmäher mit Radantrieb.

079 467 12 72

Töffli, für IV-Rentner.

079 817 17 47

Diverses

Verloren: Goldkette, in 3095.

079 771 42 80

Gefunden: iPod, auf dem Gurten, am 3. Mai, melden mit Angabe der Farbe und dem Aussehen.

031 371 94 54

Wir suchen für einen Vortrag dringend Alles über die Elster und die Blaumeise.

079 603 63 36

Verloren: Am Samstag, 2. Mai, in der Landi Bützberg, neue Brille. Ich bin auf die Sehhilfe angewiesen.

079 710 25 34

Wer hat im Mai Geburtstag und möchte eine Geburtstagskarte von mir? SMS mit Adresse und Geburtstagsdatum.

077 412 87 57