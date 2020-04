Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Donnerstag, 9. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Various gardening tools in the garden background Foto: iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Gut erhaltene und saubere Matratze, 190x90 cm. 078 807 65 90

Ovaler Gartentisch mit 6 passenden Plastik-Stühlen, weiss, guter Zustand. 079 361 97 81

30-40 Stück bräunliche Löffelsteine, 50x60 cm, Region Fraubrunnen. Nur SMS. 079 408 99 74

Heck-Veloträger. Wenig gebraucht. Abzuholen in 3652. SMS. 079 408 00 41

Zimmerbrunnen im Dolomiten-Design. Durchmesser der Wanne: 60 cm. Höhe des Aufbaus: 60 cm. Abzuholen in 3661. 077 445 72 08

14 Kunststoffpaletten 80x120 cm. Ca. 15 blaue Schnapsfässer, gebraucht. Kleine und mittlere. 26 Betonsteine 25x25x7 cm. Abholen in 3702. Nur WhatsApp oder SMS. 079 340 94 16

Bockleiter, Holz, 3 Meter. In Düdingen. Nur SMS. 079 461 08 59

Backofen AEG Competence inkl. AEG Glaskeramikkochfeld Euronorm 60 cm. 4-jährig. Guter Zustand. Wegen Küchenumbau wird er leider nicht mehr gebraucht. Muss am 14. April 2020 in Ostermundigen abgeholt werden. Fotos vorhanden. 079 612 32 02

13 Game-Boy-Spiele. Werden nur alle zusammen abgegeben. Müssen abgeholt werden. Nur SMS. 079 757 53 79

Betty-Bossi-Täschler. 079 475 44 43

Gratis gesucht

Paletten und Harassen, guter Zustand. Nahe 3600. 079 579 13 75

Wer benötigt seinen alten Hotpot nicht mehr? Kommen ihn gerne abholen. 077 405 94 00

Pommes-Frites-Sieb für Pfanne (nicht für Fritteuse). Durchmesser: 22 cm. 079 767 99 14

FollowMe-Tandem für Veloausflug mit unseren Kindern. 079 477 54 17

Matratze mit Eisenfedern. Garten-Cheminée. 079 254 63 23

Gartenwerkzeug. 076 543 12 65

Autovigniette 20. 078 892 36 41

Schildkrötenhaus (Frühbeet), allenfalls noch mit Auslaufgehege. 079 415 01 83

Benzinrasenmäher, Benzinrasentrimmer. 079 603 29 28

Junge Familie sucht kleines Glashaus für den Garten. 076 510 01 07

Kompostgitter. Region Langnau. SMS. 079 506 20 16

Outdoor-Trampolin mit Netz für unsere bewegungsfreudigen Jungs. Nur SMS. 079 486 03 07

Vollständige Liste von Die drei ???, Fünf Freunde, Hey TKKG. Von der ältesten Nummer bis zur neusten Nummer. Oder wenn es geht auch die ganze Serie in MP3-Format. 079 440 13 18

Diverses

Wer kann IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine reparieren? 079 333 68 68

Herzlichen Dank an die liebe Frau aus Spiez, die mir extra einen Rhabarberstock in den Stall gebracht hat. Ich freue mich sehr darüber und werde irgendwann beim Essen an ihre gute Tat denken! 078 644 31 05

Gefunden im Rustwald Spiez: Damenuhr. 078 644 31 05

Fiat-Panda-Fahrerin bedankt sich herzlichst bei allen jungen Männern, die ihr beim Wäldli ob Lidl so selbstlos geholfen haben. Und das trotz Corona. 079 289 02 06