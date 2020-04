Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 1. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Haltebügel für Blumenkästen auf dem Balkon. Bitte per SMS.» 079 204 62 65 Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick Infos einblenden Zu verschenken Saubere 1 kg-Honiggläser. Müssen abgeholt werden in 3096. Nur SMS. 076 528 52 40 Kanarienratgeber, 2 Leitern (34,43cm). 2 Trapezschaukeln, 1 Legenest für Kanarien zum Befestigen ausserhalb, beim Türchen. 1 Krallenschere. Abzuholen in 3250. Bitte nur SMS.

079 907 96 01 Neuwertige Tempur-Matratze, 90 x 190 cm. Muss in Interlaken abgeholt werden. 078 618 19 18 Leintücher weiss (Leinen, Baumwolle) zum Basteln, evt für Gesichtsmasken. Abzuholen in 3250. Bitte nur SMS. 079 907 96 01 Kleinmöbel Alu, B 1,2 H 0,5 T 0,4, mit drei Tablaren aus Milchglas. Tel. 033 437 51 16 Socken- und Rundstricknadeln. 078 716 29 20 Gut erhaltenes Nussbaum-Buffet. 127x270x38. Abzuholen in 3703. 079 964 01 20 Betonsockel für Sonnenschirm.

078 821 93 88 Wickeltisch-Aufsatz für Badewanne aus Holz, H40cm. Abholen in 3506. 031 711 30 70 Kleintierkäfig für Auslauf draussen. L: 180, B: 120, H: 60. Mit Gitterdach und Decke gegen Sonne. Einfach und Rasch aufzustellen.

078 821 93 88 Ecksofa (grau/Stoffbezug). Muss per sofort abgeholt werden. Nur SMS. 079 520 31 19 Gartenhäcksler für Äste bis 40 mm, Gewicht 28 kg. Muss abgeholt werden in Thunstetten.

079 707 29 74 Alter, gebrauchter Gasgrill. Funktioniert noch einwandfrei. Lavasteine sind nicht mehr vorhanden.078 821 93 88 Wollresten und Verkaufsladen aus Holz. Nur SMS. 079 381 18 61 Kaminaufsatz mit Hut aus Kupfer, passend zu Betongartengrill 1200 x 200 x 280 mm. Abzuholen in 3325 Tel. 034 411 22 77 18’000 Bea-Punkte, nur SMS. 079 891 85 41 Kindersitz Kiddy cruiser pro. Auf Wunsch kann Foto gesendet werden. Nur SMS. 079 775 56 57Nostalgisches Telefon . Mit Wählscheibe. In orange. Für Theater, Kindergarten oder Schaufenster.079 311 91 89Glasritzen. 2 komplette Sets. Werkzeug inklusive Gebrauchsanweisung. 079 893 02 81 Gratis gesucht 1 Cello, komplett. Ev. nur für die Dauer der Seniorenquarantäne. 062 963 11 88 Für meine Grosskinder: Die neuen Kleberli der Migros. Bitte melden per SMS. 076 331 60 63 Haltebügel für Blumenkästen auf dem Balkon. Bitte per SMS.

079 204 62 65 Schwarze Italiener Hühner. Der Fuchs war im Stall. SMS. 078 734 74 70 Häkelgarn, auch Resten, nicht zu fein. Mir geht das Material aus für Spielzeughundeli für Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa. Bitte SMS. 076 464 51 27 Schwyzerörgeli, spielbar, auch leicht defekt. Zur Ablenkung, bin Anfänger. 079 717 20 30 Cajon, Region Biglen und Umgebung.

079 218 94 49 Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gerne.

079 356 09 44 Sitzerhöhung für Kinder im Auto.

076 569 13 50 Sonnensegel aus Baumwolltuch und stabile Stangen für Camping mit Kids.

076 569 13 50 Suche Leiterwagen, zusammenfaltbar, für ins Auto.

076 569 13 50 Holzstelzen für unsere Kinder. Raum Burgdorf/Solothurn.

079 453 91 86 Jungfischer sucht allerlei zum Fischen.

033 671 29 36 E-Bike oder gut erhaltenes Mountainbike.

076 202 04 95 Chroniken der Araluen, Band 4 und folgende für einen 12-jähr. Jungen mangels Bibliotheken im Raum Bern. Bitte nur sms oder WhatsApp. 079 665 97 77 Akordeon oder Handörgeli.

079 334 03 88 Familie mit 4 Kindern sucht dringend grossflächigen TV. Wenn möglich Smart. Tel. 079 467 12 72 Migros-Stickers für ein Insektenhaus. Western-Romane für meinen Mann. 078 665 40 54

( )