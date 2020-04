Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 29. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Mathias Gottet

Gratis gesucht: «Banjo, 5-Saiten». 079 427 70 46

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Hometrainer Kettler, muss abgeholt werden. Thun, SMS. 079 423 91 24

Nespresso Kaffeemaschine, 6-jährig, voll funktionsfähig. Abholen in Bremgarten bei Bern. 078 814 23 36

Café Royal, Espresso Decaffeinato, 100 Pads, kompatibel mit Kaffeemaschine Nespresso Professional. 079 279 70 57

Zubehör für Krämerliladen: Körbli, Lebens - und Putzmittel usw. 079 355 97 32

Pult aus Buche, 3 Schubladen, ausfahrbares Seitenteil. Details und Fotos per SMS. 079 538 14 01

Diverse sehr massive Holztüren: 90 cm x 2.15 cm mit Rahmen, in Herbligen, Tel. 079 679 68 33

Kinder Starwars-Bücher und Bastelbögen, Spick und Geolino. 079 386 63 60

Gartentisch, rechteckig 180 cm x 90 cm. Gestell aus Alu, mit drei schwarzen Kunststoffeinlagen. In Burgdorf. 079 662 47 50

9 Bücher von J. M. Simmel, 6 Bücher von Harold Robbins, abzuholen in Stettlen, nur SMS. 079 769 20 12

Kettler Ergo Trainer, wenig gebraucht, guter Zustand, abholen in Faulensee. 079 305 31 21

4 Bananen-Schachteln, in Ostermundigen. 079 581 54 13

Wahlspiel, 80er-Jahre, abzugeben in Lyss. 079 734 45 05

Eschenstamm, gefällt. 079 330 15 36

Liegestuhl, klappbar, gepolstert, Campingstuhl, Schnell-Komposter, dunkelgrün, 115 cm x 60 cm, Sockelholz-Esstisch, renoviert, 110 cm x 87 cm x 78 cm. 079 453 08 87

4 Esszimmer-Stühle, helles Holz & beiges Sitzpolster, gebrauchter, aber guter Zustand. Abzuholen in Lyss. 079 519 79 00

Häkel-Kunststrick und Puppenkleider-Heftli. 031 911 20 54

Clivie-Pflanzen, abzuholen in 3800, SMS. 077 420 00 12

2 Möbeli. Müssen abgeholt werden. Bei Bedarf kann ich Fotos senden. 079 589 97 48

Sommerpneu mit Alufelgen, 185/60R15, von Toyota Yaris. 4 Monate gefahren. 078 813 34 88

4 Polsterkissenauflagen für Hochlehner-Gartenstühle, grau/rosa gestreift, neuwertig. 079 227 80 84

Diverse Künstlerpapiere A3 bis A1, Karton, weiss und grau, in verschiedenen Stärken, bis A1. Abzuholen in 3806. 077 447 06 14

Weisser Schrank, glatt, 2.35 m hoch, 2 m breit. 2er Sofa, modern, hellbeige. Sessel. Bett mit guter Matratze. Bügeleisen. Alter Schrank, weiss. 079 373 68 50

6 x Konfigläser und 9 x Honiggläser. Agglo Bern. 079 455 77 79

3 Alu-Schutzfolien für City Grill Electro European Outdoorchef. Abholen in 4932 nach Voranmeldung. 079 258 55 29

Tageskarte Gemeinde, 2. Klasse für 04. 05. 2020. Nur SMS. 079 325 44 50

Waldsäge circa 1.5 m. Nähmaschine Pfaff circa 1930. Offiziersssäbel circa 1920. Pestizid-Rückenspritze circa 1930, nicht funktionstüchtig. Muss alles en bloc abgenommen werden. 079 762 27 52

Blauer Topf mit 6 Pflanzöffnungen für Kräuter oder sonstiges. Abholen in 3052. Bild vorhanden. 079 323 93 57

3-teilige ältere Polstergruppe. Abzuholen an der Lenk im Simmental. Auf Wunsch sende ich ein Foto. 079 392 83 55

Freistehender Kochherd, Zug de Luxe S, 4 Platten, Backofen, 85 cm x 55cm x 60 cm, abzuholen in 3703. 079 964 01 20

TV-Möbel mit CD-Register. Thun. 079 342 12 44

Bettgestell mit Lattenrost, Kopfteil verstellbar. 90 cm x 190 cm x 30 cm. 079 300 86 44

Das Magazin «Schweizer Garten» 1986-2010 (nicht komplett). Abholen in 3308. 079 300 86 44

Backofenaufsatz als Zwischenstück für Ofenrohr, 12 cm. 075 416 90 09

Gratis gesucht

Alte, gebrauchte Obstharassen aus Holz. Nur SMS. 078 812 66 22

Rhabarber. 078 756 10 93

Das Grüne Berner Kochbuch aus dem Jahr 1961. 078 756 10 93

Krups Nespresso Inissia Kaffeemaschine. 077 446 55 96

Pingpong-Tisch. 079 622 48 90

Studentin (160 cm), sucht ein Velo. 079 346 96 29

Brezeleisen. Holen es ab. 079 290 09 88

Holz-Bottich circa 1.5 m lang, 90 cm breit, 80 cm hoch, oval. 079 913 12 80

Geige. 079 567 43 32

Illustrierte Heftli aus den 60er oder 70er Jahren. 079 658 35 72

DVDs. 078 797 45 04

Schneckenzaun. Wird abgeholt, SMS. 079 862 98 75

Alter, noch funktionierender Hellraum-Projektor für mein Mal-Atelier. Hole ab. 079 427 70 46

Damenvelo/Rennvelo. 078 734 99 80

Feuerschale für den Garten. 079 254 63 23

Modelleisenbahn. 079 884 44 53

Taschenmesser und Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gerne. 079 356 09 44

Kleine Nähmaschine, SMS. 077 523 77 24

Militärfeldstecher Leica 1054 / 8 x 30. 079 545 52 65

Banjo, 5-Saiten, SMS. 079 427 70 46

Wellblech für Gartenhausdach. 079 725 42 68

Dachpappe circa zwei Quadratmeter. 079 415 11 89

Rhabarber zum Pflücken. Region Oberaargau-Emmental. 079 396 11 89

Sonnenschirm, gut erhalten, gross und schwer für Spielplatz. Evtl. von Gartenrestaurant. 079 548 28 53

Pürierstab zu Mixer Mio Star Typ H 20 oder 10. 079 649 03 51

Diverses

Gefunden: in Bolligen, Nähe Bubenheim: einzelner SEA-Schlüssel ohne Anhänger mit Aufdruck Immer AG, Uetendorf. 076 538 36 87