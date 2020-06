Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Montag, 25. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Steckenpferde für Spielgruppe, Raum Bern.» 079 665 97 77 Getty Images/iStockphoto

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Altes Herrenvelo, in Wattenwil. 079 723 56 72

Videorecorder inkl. Kassetten. Abzuholen in Wattenwil. 079 723 56 72

7 Balkonblumenkisten, 70 cm, Kunststoff braun, abzuholen im Spiegel b. Bern. 079 293 97 66

Eisenbahnschwellen, 10 Stk. L 260 cm, 4 Stk. L 130 cm. 079 335 80 72

Zimmerbrunnen mit Elektropumpe. Wannendurchmesser 60cm. Aufbau Granit 60cm hoch. Dolomiten Design. Abzuholen in 3661. Nur SMS. 077 445 72 08

Alte Sonnenstore, Stoff gelb gestr. mit 2-3 kleinen Löchern, jedoch voll funktiostüchtig, neues Getriebe, B 4m L 2,5m, in 3360. 079 945 47 54

14 Gibsbildli zum Bemalen, müssen in Thun abgeholt werden. 079 201 23 83

Schöner weisser Sessel mit Fusshocker. Bilder davon per SMS. 079 455 52 65

Einige Hefte Landliebe und 50plus sowie PM-Magazine etc. (in Schüpfen). 031 879 01 77

2 Säcke Sagex-Chips in 3150 (1x 60 lt, 1x 35 lt). 079 694 54 12

Einfache und doppelte Karten zum Schreiben mit Kuverts und schönen Motiven. SMS. 079 202 95 05

Bücher von Maria Lauber. 033 823 05 05

Schönes TV-Möbel (Bild), Farbe Beige. In sehr gutem Zustand. Inkl. vielen Videokasetten, bespielt. Tel. 031 738 84 13

Gratis gesucht

Roller, 125/cm³. 076 729 00 99

Mountainbike oder noch brauchbares E-Bike. 076 729 00 99

Tacker-Pistole mit Luft zum Polstern von Stühlen. 079 913 12 80

Zinnsachen, versilbertes Besteck. 077 412 28 57

Grosse Wasserpfanne für Pfadi 079 737 10 51

Steckenpferde für Spielgruppe, Raum Bern. 079 665 97 77

Üser Grossbuebe trage mit Stolz zum ds Bärgzügle ä Aermelmutz. Mir wurde ües sehr freue am nä Aermelmutz, Gr. 10 - 12-jährig. 076 546 82 28

Coop-Trophy-Karten. 079 725 42 68

Brätzelieisen. 079 778 40 20

Mollerus- und Louis-Vuitton-Sachen. Tel. 078 815 67 40

Taschenmesser + Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gerne. 079 356 09 44

Guterhaltene Handorgel. 079 362 82 72

Guterhaltene Schneiderbüste. 079 518 83 81

Steimguttopf, um Sirup anzumachen (dicht). 5 bis 10 Liter. Wird abgeholt (Umgebung Thun). 079 510 39 11

Kruselminze. 079 510 15 62

Zwei Heinzen. 077 401 94 51

Fünf-Freunde-Hörspiel in MP3-Format, alle Folgen. 079 440 13 18

Birke od Buche im Topf. 076 434 08 06

Diverse

Gefunden auf dem Spazierweg beim Schulhaus Worbboden: Korrigierte Brille mit anthrazitfarbenem Metallgestell. Bitte nur SMS. 079 611 36 07