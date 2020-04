Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 11. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Bastelhefte, 100 Ideen, nur SMS.

079 375 95 13

Bettrost Eco Top, 160 x 197 cm. In 3096 .

079 426 75 73

Uraltes Babywägeli, renovationsbedürftig.

034 491 20 50

Für Katzenliebhaber oder Tierheim: Katzenspielzeug, Katzentunnel, gut erhalten.

079 173 28 38

Fliegenfischer Art.

079 649 49 17

Schwarze Fransen-Westernstiefel, Gr. 39. In Thun.

079 342 12 44

Gratis gesucht

Gut erhaltene Handorgel.

079 518 83 81

Brutapparat für Gänseeier.

079 815 92 81

Hühnerstall oder Gartenhaus, 2 x 3 m, Region Emmental.

076 391 05 90

Tomatenhaus, für 8 bis 10 Tomatenstöcke.

079 380 93 32

Feuerschale, nur SMS.

079 950 62 86

Absperrgitter für Auto.

079 910 77 07

Gut erhaltenes Skateboard, Stadt Bern, nur SMS.

079 225 81 47

Migros Sammelkleber für Bienenhaus.

078 929 19 02

Hobelbank für Altersheim.

079 410 96 08

Nintendo Switch. In Steffisburg.

079 324 00 30

NCS Farbfächer für Malerin.

079 415 91 59

Kreidetafel für Hofladen.

079 415 91 59

Teigschaber, Metallspringform, rund.

079 415 91 59

Dia-Projektor.

079 414 17 59

Pavatex Platten für Unterdach.

079 415 91 59

Verbundsteine für ca. 15 Quadratmeter.

079 173 28 38

Handrasenmäher.

078 852 46 10

Hörspiele von Die drei ??? und TKKG.

079 440 13 18

Diverses

Gefunden in Thun, Brücke beim Beau Rivage: Kleines Stoffetui von Caritas, gelb-gold farbig, mit Blumen.

079 515 73 78

Verloren: Schwarze Lederjacke, an der Buchholzstrasse, in der Nähe des Kreisels.

079 772 38 65