Spital Emmental – So geht Physiotherapie via Telefon In Zeiten von Corona arbeitet die Physiotherapie des Spitals Emmental mit Hotline und via Videokonferenz.

Eine Physiotherapeutin des Spitals Emmental bei ihrer Arbeit – via Videokonferenz. Foto: PD

Wegen des Coronavirus gilt auch in der Physiotherapie die 2-Meter-Abstandsregel. Direkter Kontakt ist so mit den meisten Patienten nicht mehr möglich. Der Bundesrat hat zudem am 16. März angeordnet, auf nicht dringend notwendige Therapien zu verzichten. «Es gibt Patienten, bei denen ein Aufschub der Therapie den Genesungsprozess verunmöglicht oder eine bleibende Funktionseinschränkung hinterlassen könnte. Diese Patienten erfüllen die Kriterien der Notwendigkeit und werden weiterhin in der Physiotherapie behandelt», sagt Kay Hanusch, Leiter Physiotherapie im Spital Emmental. «Bei einigen droht jedoch eine langsame und schleichende Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Diese Patienten erfüllen aktuell nicht die Kriterien der dringend notwendigen Behandlungen, werden aber nach dem Lockdown ein Mehrfaches an Therapien benötigen. Diesen Patienten müssen wir eine Alternative bieten.»