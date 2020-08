Katastrophe im Libanon – So gewaltig war die Explosion in Beirut im Vergleich Welche Energie entwickeln 2750 Tonnen Ammoniumnitrat? Was ist das entsprechende TNT-Äquivalent? Beirut und der Blick auf andere Detonationen. Yannick Wiget

Der Moment der Detonation: Eine schwere Explosion erschüttert die libanesische Hauptstadt Beirut. Video: Tamedia

Wer die Bilder der Explosion in Beirut vom Dienstagabend sieht, denkt im ersten Moment an eine Atombombe. Nicht nur aufgrund der gewaltigen Wucht der Detonation, sondern auch wegen der riesigen Pilzwolke, die sich am Himmel bildet. Zudem ist durch den aufwirbelten Staub die Druckwelle deutlich zu sehen, die sich rasend schnell kreisförmig ausbreitet und kilometerweit Zerstörung anrichtet.