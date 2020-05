Hobbysportler atmen auf – So können Sie wieder Sport treiben Am 11. Mai treten in der Schweiz zahlreiche Lockerungen in Kraft. Wir stellen die Schutzkonzepte grösserer Sportverbände vor, unter denen der Schritt in die Normalität gelingen soll. Erik Hasselberg

Endlich darf wieder Sport betrieben werden. Getty Images

Es wird für viele Sportlerinnen und Sportler kein normales Training sein, wenn sie ab kommendem Montag wieder in die Turnhallen und auf die Sportplätze zurückkehren. Denn für sie alle gilt: Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Wahrung des Mindestabstands von zwei Metern, Trainieren in einer Gruppe von maximal fünf Personen ohne Körperkontakt. Darüber hinaus sollen sportartenspezifische Schutzkonzepte eine schrittweise Rückkehr in die Normalität ermöglichen, deren Umsetzung den einzelnen Verbänden, Clubs, Athleten und Anlagenbetreibern obliegt. Was weiterhin nicht erlaubt ist, sind Spiele und Wettkämpfe.