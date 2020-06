Comeback der Bibliotheken – So sauber waren die Bücher selten Seit einer Woche sind die Kornhausbibliotheken in Bern wieder offen, inklusive Schutzmassnahmen. Statt die Bücher in die Quarantäne zu schicken, werden sie desinfiziert. Lea Stuber

Aussergewöhnliche Aufmerksamkeit für ein Buch: Bevor es ins Gestell kommt, putzt es eine Mitarbeiterin mit Desinfektionsmittel. Foto: Christian Pfander

Was beim Einkaufen schon fast zur Gewohnheit geworden ist – allenfalls kurz anstehen, mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände einreiben –, dehnt sich auf den Non-Food-Bereich aus. Seit letztem Montag können in der Kornhausbibliothek in der Stadt, wie auch in den Quartier-, Park- und Gemeindebibliotheken, wieder Bücher zurückgebracht und ausgeliehen werden. Acht Wochen lang waren sie geschlossen.