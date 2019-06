So trotzen Sie der grossen Hitze

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 26 Jun 2019 09:00:20 +0000)

Dieser Juni wird mit Höchsttemperaturen in die Geschichte eingehen. Höchste Zeit also, um sich darauf einzustellen. Der Zürcher Arzt Phillip Katumba weiss, warum wir auf Stress und Sport verzichten und dafür öfters eine Siesta einlegen sollten.

Herr Katumba, was passiert in unserem Körper bei 30 Grad plus?

Der menschliche Körper ist durchaus in der Lage, auch höhere Temperaturen auszugleichen. Dies passiert in erster Linie durch vermehrtes Schwitzen: Die Poren der Haut öffnen sich, Schweiss verdunstet und kühlt so den Körper. Wenn man sich allerdings nicht genügend vor der Sonneneinwirkung schützt, zu wenig trinkt, oder sich überanstrengt, kann der Organismus überhitzen. In der Folge sinkt der Blutdruck, der Puls erhöht sich, die Atmung wird schneller.