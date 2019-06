So verbessern Frauen Finanzmärkte

Dabei legen Frauen durchaus erfolgreich an, wenn sie denn mal anlegen – und schlagen Männer regelmässig an den Aktienmärkten. Deutlich wird das zum Beispiel, wenn man den HFRX Diversity Women Index, der nur von Frauen geführte Fonds abbildet, mit anderen Indizes vergleicht. Im vergangenen Jahr schlug er sowohl den DAX, der die Aktien der 30 grössten börsennotierten deutschen Unternehmen umfasst, den S&P 500, der die 500 nach Börsenwert grössten US-Unternehmen abbildet, als auch den vergleichbaren, viel breiter aufgestellten Fonds-Index HFRI Fund Weighted Composite Index. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Frauen anders anlegen als Männer, in der Regel nämlich ruhiger und mit mehr Weitblick. Sie schätzen Risiken besser ein, und statt ihre Aktien ständig zu kaufen und zu verkaufen, sobald sich der Wind dreht, bleiben sie länger bei den gleichen Papieren – und gewinnen damit.

Schluss mit Sparbuch

So langfristig Investorinnen also denken, so kurzsichtig handeln weibliche Wertpapiermuffel. Beziehungsweise: Sie handeln oft gar nicht. «Frauen bunkern das Geld viel zu häufig auf dem Konto», sagt Annika Peters, Geschäftsführerin und Beraterin bei der FrauenFinanzBeratung in Stuttgart. Sie kenne Frauen mit 100'000 Euro oder mehr auf dem Tagesgeldkonto. Bei den mageren Zinsen und der dauernden Inflation bedeutet das konstanten Verlust. Da viele Frauen wegen Babypause und Teilzeitstelle mit geringeren Renten rechnen müssen, kann das langfristig fatale Folgen haben.

Frauen lassen sich zu oft davon abhalten, dass sie etwas nicht bis ins letzte Detail verstehen.

Laut einer Studie der Vermögensverwaltung Amundi machen sich 44 Prozent der weiblichen Befragten zwischen 35 und 55 Jahren keine Gedanken über Altersvorsorge. Dabei ist ein breites Aktien- und Wertpapierportfolio gerade für Frauen als private Absicherung interessant, weil das Geld dann arbeitet, egal ob die Anlegerin gerade Kinder grosszieht oder nur bis 15.30 Uhr im Büro ist. Überzeugende Zahlen gefällig? Bitteschön: Der DAX legte zwischen dem 1. April 2008 und dem 1. April 2019 rund 75 Prozent zu. Hätte die Frau mit dem Tagesgeldkonto ihre 100'000 Euro vor zehn Jahren in einen DAX-abbildenden Fonds angelegt, wäre ihr Depot heute 175'000 Euro wert. So kommt sie auf kaum mehr als die 100'000 Euro – und kann sich damit heute weniger kaufen als vor zehn Jahren.

Ja, aber: Schwarzer Freitag! Lehman Brothers! Argumente gegen wilde Spekulationen gibt es freilich viele. Vielleicht auch nur jenes, dass man nicht weiss, was Kürzel wie KGV bedeuten, und sich davon abschrecken lässt. Dabei muss man mit Wertpapieren nicht automatisch wild spekulieren. Und dass KGV ganz banal für das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie steht, ist schnell erklärt. Trotzdem lassen sich Frauen zu oft davon abhalten, dass sie etwas nicht bis ins letzte Detail verstehen. «Frauen wollen nicht nur die Rendite sehen, sondern das gesamte Produkt dahinter verstehen», sagt Finanzberaterin Peters. Männer haben meist mehr Mut zur Wissenslücke und machen einfach mal, auch wenn sie nicht das gesamte Kleingedruckte gelesen haben. Dabei ist der weibliche Wunsch nach Verständnis eigentlich ein weiterer Vorteil ihrer Anlagestrategie. Sie steigen oftmals tiefer in die Materie ein, weil sie wissen möchten, wohin ihr Geld schlussendlich fliesst. Damit befolgen sie intuitiv eine goldene Regel des Star-Investors Warren Buffett, der rät: Kauf nur, was du verstehst.

Kauf nur, was du verantworten kannst

Will heissen? Wer keine Ahnung von 3-D-Druckern hat, sollte auch nicht in 3-D-Drucker investieren. Wer stattdessen im Kanada-Urlaub hochwertige Sportbekleidung entdeckt und von der Verkäuferin erfährt, dass die neue Lieblingsmarke kurz vor der Expansion nach Europa steht, könnte die Freude darüber auch in Form eines Aktienkaufs ausdrücken. Man kann nicht nur mit Mikrochips Gewinn an der Börse machen. In den letzten Jahren zeichnet sich zudem ein weiterer Trend ab: Kauf nur, was du verantworten kannst. Grüne und soziale Geldanlage ist hip, Begriffe wie «Social Impact Banking» werden geschaffen, weil immer mehr Menschen erkennen, dass man die Welt nicht nur dadurch verändern kann, dass man Gurke statt Guave isst, sondern auch (und noch mehr) mit der Entscheidung, in welche Unternehmen man investiert. Gerade bei Frauen und Millennials steht nachhaltige, ethische und soziale Geldanlage hoch im Kurs.